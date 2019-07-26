Холодному лету нашлось объяснение

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Погода в России: Тишковец объяснил причины холодного лета в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лето в центральной части России наглядно проиллюстрировало тот факт, что «климатические качели» раскачиваются все сильнее, заявил газете ВЗГЛЯД главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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В этом году июнь был знойный и засушливый, а июль напротив — влажный и холодный. На 26 июля среднемесячная температура воздуха на территории центральной России на три градуса ниже климатической нормы. Метеорологи прогнозируют, что после теплых выходных снова похолодает.
«Причина такого холодного лета в блокирующих процессах. Блокирующий азовский антициклон является непреодолимой стеной для атлантических циклонов по западно-восточному переносу воздушных масс», — считает эксперт.
Как правило, все циклоны смещаются по широте — с запада на восток, тогда все метеопараметры держатся в рамках нормы, говорит Тишковец. Из-за нарушения такого порядка вещей Центральная Россия весь месяц мерзнет, а Европа мучается от безумного зноя.
«В июле мы наблюдаем картину, как этот антициклон заставляет все атлантические вихри, которые зарождаются в Северной Атлантике, менять свои маршруты на путь по северным морям. Где-то они огибают Северную Европу, и уже в районе акватории Баренцева моря, где препятствия в виде этого купола заканчиваются, наконец-то начинают разворачиваться и сваливаются к нам с севера на юг», — пояснил Тишковец.
Метеоролог назвал это явление «ныряющими циклонами». «Когда процесс происходит строго с севера на юг, из Арктики к нам приносит холод. А контраст температур всегда порождает обильные осадки: скоротечного резко характера, штормовые ветры, грозы, град», — рассказал Тишковец.
Ранее учёные рассказали, что глобальное изменение климата ведет к тому, что долгие лёгкие дожди начинают сменять кратковременные, но частые ливни.
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Погода , Видео , Общество , Евгений Тишковец , Деловая газета "Взгляд"
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