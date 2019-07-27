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Погода в Москве: Погода в Москве установила рекорд 

Рамблер + ещё 4 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва установила новый температурный рекорд. Суббота, 27 июля, стала самым теплым июльским днем в столице. Сегодня температура, зафиксированная базовой метеостанцией на ВДНХ, достигла 28,8 градуса.
Синоптики отмечают, что сам июль в Москве выдался относительно холодным. В нынешнем году средняя июльская температура оказалась на 1,3 градуса ниже нормы, сообщает сайт Метеобюро Москвы и Подмосковья.
По прогнозам, в воскресенье в Москве будет 25-27 градусов. Уже в понедельник заметно похолодает, температура упадет до 14-16 градусов, во вторник до 13-15 градусов. Похолодание будет сопровождаться дождями. Небольшое потепление метеорологи ждут в пятницу.
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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