Погода в Москве: Погода в Москве установила рекорд

Москва установила новый температурный рекорд. Суббота, 27 июля, стала самым теплым июльским днем в столице. Сегодня температура, зафиксированная базовой метеостанцией на ВДНХ, достигла 28,8 градуса.

Синоптики отмечают, что сам июль в Москве выдался относительно холодным. В нынешнем году средняя июльская температура оказалась на 1,3 градуса ниже нормы, сообщает сайт Метеобюро Москвы и Подмосковья.

По прогнозам, в воскресенье в Москве будет 25-27 градусов. Уже в понедельник заметно похолодает, температура упадет до 14-16 градусов, во вторник до 13-15 градусов. Похолодание будет сопровождаться дождями. Небольшое потепление метеорологи ждут в пятницу.