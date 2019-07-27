Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекордную жару сменит аномальный холод 

Газета.Ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, когда рекордную жару в Москве сменит аномальный холод, передает ТАСС.
По его словам, это произойдет 30 и 31 июля, температура в эти дни может побить рекорд 1977 года.
Синоптик сообщает, что днем погода в Москве будет колебаться от 11 до 16 °C тепла, а ночью — от 5 до 10 °C.
Как отмечается, уже 29 июля жара начнет спадать и пройдет небольшой дождь.
Ранее сообщалось, что столицу накроет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение за весь год.
Газета.Ru: последние новости
Аномальный холод накроет Москву В Москве в пятницу ожидается до +28°С Режим ЧС ввели в Амурской области
Погода , Александр Голубев , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе8
Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи66
Митинг в Москве: Соболь задержали963
Путин погрузился на дно Финского залива122
Ситуация в Донбассе обострилась223
Видео
00:47
Митинг в Москве: Соболь задержали
Новости Москвы
00:54
Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе
В мире
03:18
Ситуация в Донбассе обострилась
Армия Войска
00:20
Россиян предупредили об опасности участия в митинге
Общество
01:00
«Сопляк был совсем»: Вайкуле и Пугачева обсудили публику
Шоу-бизнес
00:59
Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи
Армия Азия
00:24
Собянин предупредил москвичей о провокации
Новости Москвы Общество
00:21
Самолет упал в карьер в Подмосковье
Происшествия Катастрофы
03:12
Стал известен тайный план США по Украине
Украина В мире
12:34
Память ГДР: немцы захотели сближения с Россией
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение