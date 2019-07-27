Рекордную жару сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, когда рекордную жару в Москве сменит аномальный холод, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет 30 и 31 июля, температура в эти дни может побить рекорд 1977 года.

Синоптик сообщает, что днем погода в Москве будет колебаться от 11 до 16 °C тепла, а ночью — от 5 до 10 °C.

Как отмечается, уже 29 июля жара начнет спадать и пройдет небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что столицу накроет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение за весь год.