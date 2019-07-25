Эксперт объяснил, почему жаркое лето в Москве сменилось холодным

На севере европейской части России в выходные будет идти мокрый снег, обещают синоптики. Что происходит с погодой, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Кокорин

К концу этой недели практически на всей территории европейской части России произойдет резкое похолодание, на севере возможны снегопады.

Как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, мокрый снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью , а также в Воркуте

"Не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье", ‒ сказала Позднякова.

В последнее время больше становится и аномально теплых, и аномально холодных погодных явлений, отметил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин:

"Это результат того, что на естественные вариации климата теперь накладывается добавочный антропогенный толчок — прежде всего, из-за небольшого усиления парникового эффекта. Это проявляется и в температурах, и в осадках. Осадков стало не намного больше, но выпадают они неравномерно. Грубо говоря, вместо пяти слабых дождичков один сильный — это я так утрирую. Поэтому наводнения, подтопления", ‒ сказал Алексей Кокорин.

Он объяснил причину участившихся вторжений арктического воздуха.

"Что касается аномальных температур, то в Арктике льда гораздо меньше, температура гораздо выше, и чаще происходят вторжения арктического воздуха, который по арктическим меркам весьма теплый, но по меркам более южных широт, в том числе европейской части России, очень холодный. Это и вызывает то, что синоптики обещают довольно сильное похолодание", ‒ отметил Алексей Кокорин.

По прогнозам синоптиков, вторжение арктического воздуха достигнет центра европейской части России в воскресенье. В столичном регионе 28 июля воздух сможет днем прогреться до плюс 18-23 градусов, а в понедельник и вторник, по предварительным данным, до плюс 13-18 градусов. В ночные часы будет около восьми градусов тепла.

В начале следующей недели в средней полосе и на севере, от Кольского полуострова до Средней Волги, значения средней суточной температуры не дотянут до нормы 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура воздуха прогнозируется ниже нормы на 8-10 градусов.