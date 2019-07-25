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Погода в Москве: густой туман окутал Москву и область 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: Instagram
Автолюбителям необходимо быть осторожными на дорогах и соблюдать дистанцию с другими машинами.
В Москве и Подмосковье сегодня, 25 июля, наблюдается густой туман. Жители публикуют фото и видео в социальных сетях, на которых с трудом можно различить очертания рядом стоящих домов.
«Первый раз в жизни вижу такой туман в Москве. Явно будут жесткие пробки», — пишет пользователь elena_beagle_moscow.
Автолюбителям необходимо быть осторожными на дорогах и соблюдать дистанцию с другими машинами.
Погодное явление уже нарушило график авиарейсов. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропорте Внуково четыре рейса задержаны, один отменен, в Домодедово — шесть задержано и четыре отменено, в Шереметьево от расписания отстают сразу 19 самолетов.
По информации Gismeteo, в ближайшие три дня в Москве будет облачно, ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , Москва , Московская область
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