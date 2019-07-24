Москвичам рассказали о снеге на выходных

«Боже упаси, в Москве — нет»: синоптики о снеге на выходных

Выпадение снега в Москве в грядущие выходные не ожидается, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

По словам Поздняковой, в Москве ожидаются ливневые дожди, а снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте

«Поскольку у нас происходит заток холодного воздуха, не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье. Боже упаси, в Москве — нет», — сказала она РИА «Новости».

Ранее Позднякова сообщила, что в воскресенье в Москве произойдет «ультраполярное вторжение», в результате которого в течение дня температура понизится на 10 градусов. По ее словам, дневные температуры будут находиться на отметке 14-15 градусов, ночи будут «довольно холодными». Самыми прохладными днями, как ожидается, станут понедельник и вторник, в среду температура повысится до 20 градусов.