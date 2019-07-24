Москвичам рассказали о снеге на выходных

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«Боже упаси, в Москве — нет»: синоптики о снеге на выходных 

Рамблер 14 минут назад
Выпадение снега в Москве в грядущие выходные не ожидается, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам Поздняковой, в Москве ожидаются ливневые дожди, а снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью и в Воркуте.
«Поскольку у нас происходит заток холодного воздуха, не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем. И это только в воскресенье. Боже упаси, в Москве — нет», — сказала она РИА «Новости».
Ранее Позднякова сообщила, что в воскресенье в Москве произойдет «ультраполярное вторжение», в результате которого в течение дня температура понизится на 10 градусов. По ее словам, дневные температуры будут находиться на отметке 14-15 градусов, ночи будут «довольно холодными». Самыми прохладными днями, как ожидается, станут понедельник и вторник, в среду температура повысится до 20 градусов.
Комментарии4
Погода , Видео , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Воркута , Москва
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