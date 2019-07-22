Погода в Москве: Москве предрекли возвращение дождей

В середине текущей недели в Москву снова вернутся дожди. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает центр погоды «Фобос».

Как пояснили специалисты центра, в ближайшие дни погода в городе будет определяться атмосферным фронтом, который подойдет к столице уже во вторник, 23 июля. «Под его влиянием вновь зарядят дожди, наиболее интенсивные в среду, местами прогремят грозы», — уточнили в «Фобосе».

При этом температура в Москве тоже начнет снижаться. Так, во вторник воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, а в среду — всего до плюс 20-22. Ночью столбики термометров покажут 13-15 градусов выше нуля.

Однако уже во второй половине недели погода улучшится. По прогнозам синоптиков, в четверг дожди начнут ослабевать, и температура поднимется до плюс 23-25 градусов, а в пятницу и вовсе потеплее до плюс 25-27.

Ранее синоптики отметили, что обильные осадки, которые наблюдаются в Москве в июле, являются нормой для этого месяца.