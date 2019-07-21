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В Кемерово ввели режим ограничения выбросов для предприятий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости. Режим по ограничению выбросов в атмосферу для предприятий ввели специалисты Гидрометцентра в Кемерово из-за пожаров в красноярской тайге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.
"Режим по ограничению выбросов в атмосферу мы ввели только для предприятий города Кемерово, потому что все крупные предприятия у нас расположены в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске, из-за ухудшения видимости и мглы, которое, вероятнее всего, вызвано лесными пожарами в Красноярском крае. Экологи на предприятиях сами отменят какие-то мероприятия. Северный ветер и отсутствие осадков способствуют поступлению в Кузбасс воздушной массы из соседнего региона. До городов юга Кузбасса — Новокузнецка и Прокопьевска пока эта мгла пока не дошла", — пояснила Полуэктова.
Собеседница агентства добавила, что режим по ограничению в атмосферу выбросов введен в Кемерово с 17.00 местного времени (13.00 мск) воскресенья и продлится до 15.00. местного времени (11.00 мск) понедельника, если ситуация не изменится.
Специалисты МЧС в свою очередь на официальном сайте разместили рекомендации, которые следует соблюдать при задымлении воздуха для личной безопасности: минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), влажная уборка помещений. При ухудшении самочувствия рекомендовано обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью.
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Комментарии
Погода , Пожары , МЧС , РИА Новости , Кемерово , Новокузнецк , Прокопьевск
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