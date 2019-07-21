Еще один российский город ушел под воду

Екатеринбург оказался затоплен после ночного шторма с грозами и мощным ливнем.

В соцсетях горожане массово публикуют фото и видео последствия шторма и подтоплений. Утром стало понятно, что городские сточные системы не справились с потоками воды. Эвакуаторам пришлось извлекать утонувшие автомобили, были залиты подземные пешеходные переходы.

сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»

В воскресенье под водой оставались Шефская и Тверитина улицы, а также микрорайон Компрессорный. Несколько деревьев рухнули на Химмаше.

сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»