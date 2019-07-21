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Еще один российский город ушел под воду 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»
Екатеринбург оказался затоплен после ночного шторма с грозами и мощным ливнем.
В соцсетях горожане массово публикуют фото и видео последствия шторма и подтоплений. Утром стало понятно, что городские сточные системы не справились с потоками воды. Эвакуаторам пришлось извлекать утонувшие автомобили, были залиты подземные пешеходные переходы.
сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»
В воскресенье под водой оставались Шефская и Тверитина улицы, а также микрорайон Компрессорный. Несколько деревьев рухнули на Химмаше.
сообщество «Инцидент Екатеринбург»/ «Уральский меридиан»
На улице Белинского прорвало трубу, что добавило проблем коммунальщикам. Стихия затронула и аэропорт Кольцово. Вылет нескольких самолетов был отложен.
Погода , Общество , Аэропорт Кольцово , Екатеринбург
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