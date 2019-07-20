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Погода в центральной России: «Природа сжалится»: в конце июля в Россию придет тепло 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress
К выходным 26-27 июля жителям центра страны обещают возобновление купального сезона.
На предстоящей неделе, с 22 по 28 июля, погода в столичном регионе и центральной части России начнет улучшаться. Уже к следующим выходным синоптики обещают возобновление купального сезона.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уикенд 20 и 21 июля пройдет под влиянием североатлантического циклона: в ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов и +23 — днем, возможны дожди. Однако уже с 22 июля синоптики готовы порадовать позитивным прогнозом.
«Так или иначе наступает "макушка лета", то есть самое теплое время согласно климатическим данным. Природа сжалится над москвичами и жителями центральной России. В течение недели предстоящей медленно столбики термометров будут повышаться. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков», — рассказал «Звезде» Тишковец.
В понедельник, 22 июля, и во вторник, 23 июля, осадков не ожидается, температура воздуха будет в пределах +21 … +27 градусов. 24-25 июля пройдут небольшие дожди и похолодает на два-три градуса. Однако уже к пятнице, 25 июля, и выходным 26-27 июля воздух прогреется до +23 … +28 градусов, что даже выше климатической нормы.
«Ввиду того, что температура воздуха будет достаточно комфортная, за ней подтянется и температура воды, которая сейчас составляет пока 16 градусов. У нас купальный сезон был сорван в этом месяце, есть надежда на то, что к следующим выходным погода нам даст возможность неделю-другую восстановиться», — заключил синоптик.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей России в августе. В целом в европейской части страны средняя температура будет близка к норме, но в некоторых регионах возможны и погодные аномалии.
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Погода , Общество
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