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Погода в США: В США шесть человек умерли от жары 

News.ru 1 час назад
Фото: pixabay.com
Температура воздуха в большей части Соединённых Штатов находится в границах от 32 до 37,8 градусов по Цельсию. Из-за жары в стране погибли шесть человек.
Четыре человека умерли в штате Мэриленд, ещё двое — в Аризоне и Арканзасе, передаёт CBS.
Власти Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию, так как столбики термометров в городе поднялись выше 30 градусов. По распоряжению мэра Билла де Блазио термостаты кондиционеров в офисных зданиях выше 30 метров переведены на отметку в 25,6 градусов. Таким образом электроэнергия будет расходоваться оптимально, считает градоначальник.
На территории мегаполиса было открыто примерно 500 центров для отдыха людей, а общественные бассейны продлили время своей работы на два часа.
Кроме того, в городе были отменены некоторые мероприятия.
Как ранее писал News.ru, федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США сообщает, что около половины жителей страны проживает в зонах аномальной жары. Уточняется, что 147 миллионов человек в центре и на востоке Штатов находятся в условиях нехарактерной для региона климатической ситуации. FEMA и Национальная служба погоды призвали американцев проверять самочувствие знакомых им пожилых и нездоровых людей.
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Комментарии
Погода , В мире , Общество , CBS , Нью-Йорк , США
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