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Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца июля 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что до конца июля в Москве установится нежаркая погода без проливных дождей.
Об этом сообщают «Известия».
«Возвращения жаркой погоды в ближайшие 10 дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — сказал метеоролог.
Синоптик заявил, что проливные дожди в Москве закончатся, а погода улучшится.
«После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — подвёл итог Голубев.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о сроках окончания дождей в Москве.
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Погода , Новости Москвы , Александр Голубев , Татьяна Позднякова , Москва
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