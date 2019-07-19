Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца июля

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что до конца июля в Москве установится нежаркая погода без проливных дождей. Об этом сообщают «Известия». «Возвращения жаркой погоды в ближайшие 10 дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — сказал метеоролог. Синоптик заявил, что проливные дожди в Москве закончатся, а погода улучшится. «После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — подвёл итог Голубев. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о сроках окончания дождей в Москве.