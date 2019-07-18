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В Саратовской области пастуха убило молнией 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Следователи выясняют обстоятельства гибели 26-летнего пастуха в Саратовской области, предположительно, получившего удар молнией во время дождя с грозой, сообщило в четверг областное СУСК.
Инцидент произошел вечером в среду на пастбище у села Ярославка Ртищевского района Саратовской области.
"На теле погибшего имелись специфические телесные повреждения, так называемые "электрометки", на голове был опален волосяной покров, ворот рубашки разорван. Совокупность данных признаков свидетельствовала о возможном ударе мужчины молнией. При этом 17 июля в Ртищевском районе шел обильный дождь с грозой", — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Погода , Происшествия , СКР , Саратовская Область
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