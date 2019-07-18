В Саратовской области пастуха убило молнией

Следователи выясняют обстоятельства гибели 26-летнего пастуха в Саратовской области , предположительно, получившего удар молнией во время дождя с грозой, сообщило в четверг областное СУСК

Инцидент произошел вечером в среду на пастбище у села Ярославка Ртищевского района Саратовской области.

"На теле погибшего имелись специфические телесные повреждения, так называемые "электрометки", на голове был опален волосяной покров, ворот рубашки разорван. Совокупность данных признаков свидетельствовала о возможном ударе мужчины молнией. При этом 17 июля в Ртищевском районе шел обильный дождь с грозой", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.