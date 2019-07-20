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Погода во Франции: Во Франции впервые жара достигла 46 градусов 

BFM.RU + ещё 14 16 минут назад
Фото: ТАСС
Метеорологическая служба Франции Meteo France уточнила погодные данные за июнь, когда в стране установилась сильная жара. Температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее, отмечает РИА Новости.
Пик высоких температур во Франции пришелся на последнюю неделю месяца, когда несколько раз был побит абсолютный температурный рекорд. Синоптики уточнили температуру после анализа всех данных, полученных Государственной климатологической сетью с разных станций.
Согласно новым данным, 28 июня в городе Верарг столбик термометра достиг 46 градусов по Цельсию.
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Погода , РИА Новости , Франция
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