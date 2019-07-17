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В Москве стали чаще греметь грозы 

РИАМО + ещё 7 27 минут назад
Фото: РИАМО
Количество ливневых дождей в столице выросло в 1,5 раза за 30 лет, также стало больше гроз, и начали чаще фиксировать сильный ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Все меняется — и климат, и размеры Москвы. И коммунальные службы стали более требовательными к погоде. Если раньше при больших размерах незастроенной территории много небесной влаги быстро просачивалось грунт, то теперь она скапливается в узких улицах и тоннелях», — говорится в сообщении.
Синоптики поясняют, что ветер на высоких этажах зданий может представлять опасность и грозовая деятельность в городе бывает сильнее, чем на природе.
«Расчеты, произведенные для станций Москвы, показали, что дождей, которые могут сказаться на работе коммунальных служб (более 10 миллиметров), за последние 30 лет стало больше в полтора раза», — добавляется в материале
Также сильный ветер (более 20 метров в секунду) в Москве стали фиксировать в четыре раза чаще, а грозы — почти в два раза.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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