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Водяной смерч в Сочи попал на видео 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Большой смерч образовался над поверхностью Черного моря в Сочи во вторник, 16 июля. Видео с водяным вихрем опубликовано в Instagram-аккаунте dtpsochi.
Природное явление заметили в микрорайоне Хоста. На кадрах видно, как столб из воды и воздуха стоит под нависшим над морем облаком, а спустя некоторое время растворяется.
Ранее 16 июля сообщалось о подтоплении нескольких улиц города. Больше всего пострадал Адлерский район. По прогнозам синоптиков, дожди в городе продолжатся до конца дня, порывы ветра будут достигать 20-22 метров в секунду.
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