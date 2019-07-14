Синоптик рассказал о наступлении летней погоды в центральной России

В центре европейской России в начале следующей недели ожидается летняя погода, но вместе с тем ожидаются и дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«С начала новой недели температура в центре европейской России придёт в норму. Дневные температуры будут от +20 ° С до +25 °С, это близко к тому, что ожидают россияне», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд также добавил, что жара не ожидается, «температура будет вполне комфортная».

По словам синоптика, ночные температуры также будут «летними».

Ранее в Гидрометцентре рассказывали о погодных аномалиях, которые ожидаются в августе.