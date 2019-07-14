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Синоптик рассказал о наступлении летней погоды в центральной России 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: © Patrick Seeger/dpa globallookpress.com
В центре европейской России в начале следующей недели ожидается летняя погода, но вместе с тем ожидаются и дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптики обещают сентябрьскую погоду до конца июля
«С начала новой недели температура в центре европейской России придёт в норму. Дневные температуры будут от +20 ° С до +25 °С, это близко к тому, что ожидают россияне», — цитирует его ТАСС.
Вильфанд также добавил, что жара не ожидается, «температура будет вполне комфортная».
По словам синоптика, ночные температуры также будут «летними».
Ранее в Гидрометцентре рассказывали о погодных аномалиях, которые ожидаются в августе.
RT на русском: последние новости
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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