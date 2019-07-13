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Названы сроки, когда в российских городах потеплеет 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учёные из Цюриха смоделировали изменение климата к 2050 году для 520 городов мира. Среди них есть и российские города, в частности Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Самара. Климат в них станет значительно теплее, чем сейчас.
В каком городе России лучший климат
По мнению швейцарских исследователей, у человечества осталось всего 11 лет, прежде чем климат на Земле начнёт необратимо меняться. Если не сократить выбросы парниковых газов, то среднегодовая температура на планете к 2100 году повысится на 1,5 °С. Уже к 2050 году изменение климата принесёт ущерб мировой экономике в размере $12 триллионов.
Исследователи смоделировали изменения климата для 520 городов, в которых проживает не менее 1 миллиона человек. Учёные отталкивались от различных показателей: среднегодовой температуры, минимальной и максимальной температуры, уровня осадков и т.д.
В итоге, они пришли к выводу, что в Москве к 2050 году среднегодовая температура поднимется на 3 градуса. Климат станет таким же, как в Детройте. В Санкт-Петербурге станет теплее на 2,9 градуса, из-за чего он станет напоминать климатом столицу Болгарии.
В Ростове-на-Дону температура вырастет на 2,9 градуса. Станет как в столице Северной Македонии — Скопье. Самара приблизится по климату к Бухаресту (повышение на 3 градуса).
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Погода , Наука , Наука и техника , Экология , Москва , Самара , Санкт-Петербург , Цюрих
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