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Погода в Москве: В Москве ожидается небольшой дождь 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики прогнозируют в Москве 13 июля облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура составит 17-19 градусов тепла, ночью опустится до девяти градусов.
В Подмосковье воздух прогреется до 20 градусов, в ночные часы похолодает до шести градусов.
По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/с. В ночные часы осадков не ожидается.
Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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