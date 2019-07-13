Погода в Москве: В Москве ожидается небольшой дождь

Синоптики прогнозируют в Москве 13 июля облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура составит 17-19 градусов тепла, ночью опустится до девяти градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 20 градусов, в ночные часы похолодает до шести градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/с. В ночные часы осадков не ожидается.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.