Спасатели предупредили о резком похолодании в Ленинградской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу, 13 июля, в отдельных районах температура опустится до +1 ˚С. Днём ожидается до +19 ˚С.
Кроме того, возможны дожди и ветер.
Гражданам рекомендуют проявлять внимательность и осторожность в условиях непогоды.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, когда в Московский регион вернётся летняя погода.