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Спасатели предупредили о резком похолодании в Ленобласти 

RT на русском 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели предупредили о резком похолодании в Ленинградской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу, 13 июля, в отдельных районах температура опустится до +1 ˚С. Днём ожидается до +19 ˚С.
Кроме того, возможны дожди и ветер.
Гражданам рекомендуют проявлять внимательность и осторожность в условиях непогоды.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, когда в Московский регион вернётся летняя погода.
RT на русском: последние новости
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Погода , МЧС , Ленинградская область
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