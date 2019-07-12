Спасатели предупредили о резком похолодании в Ленобласти

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу, 13 июля, в отдельных районах температура опустится до +1 ˚С. Днём ожидается до +19 ˚С.

Кроме того, возможны дожди и ветер.

Гражданам рекомендуют проявлять внимательность и осторожность в условиях непогоды.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, когда в Московский регион вернётся летняя погода.