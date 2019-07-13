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Синоптик «Фобоса» отрицает сообщение Гидрометцентра о сильном тумане 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в столице этой ночью не будет сильного тумана.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве и Подмосковье ожидается сильный туман. В связи с этим синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.
Если бы 13 июля прошли сильные дожди и к утру сильно похолодало, то, возможно, туманы где-то и образовались бы, — отметил Леус.
Он добавил, что в Московском регионе не было сильных дождей, поэтому похолодание будет незначительным, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, южный циклон принесёт в город тепло и дожди в середине следующей недели. Дневная температура воздуха повысится до 22–25 градусов. Благодаря изменениям московская погода в июле станет соответствовать нормам по многим показателям.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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