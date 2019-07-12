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Погода в Москве: Москву накроет сильный дождь 

Мослента + ещё 3 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Согласно данным синоптиков, в городе и по области с 21:00 пятницы, 12 июля, по 9:00 субботы, 13 июля, ожидается сильный дождь. Температура воздуха в первый день выходных установится на отметках 9-11 градусов тепла. Ветер будет дуть северный со скоростью до 8 метров в секунду.
При этом в воскресенье, 14 июля, в Москве немного потеплеет: воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. Будет облачно, с прояснениями, ожидается ветер переменных направлений до семи метров в секунду.
Атмосферное давление несколько понизится и составит около 740 миллиметров ртутного столба.
10 июля сообщалось, что теплая погода вернется в Москву после 16 июля, до конца текущей недели температура существенно не изменится. При этом в городе ожидаются дожди. Потепление же придет, когда в столице начнется активная циркуляция воздуха.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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