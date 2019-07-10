Синоптики предрекли температурные аномалии в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды в Гидрометцентре Владимир Тищенко предупредил, что на территории страны возможны погодные аномалии в августе. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам эксперта, в южной половине страны, которая расположена ниже Казани, Москвы и Нижнего Новгорода, температура может быть ниже нормы на 1°С.

"Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве", — говорится в материале.

Уточняется, что на севере азиатской части страны температура может превысить норму.

Ранее сообщалось, что гроза и ветер идут на Москву.