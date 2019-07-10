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Синоптики предрекли температурные аномалии в августе 

Газета.Ru + ещё 4 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды в Гидрометцентре Владимир Тищенко предупредил, что на территории страны возможны погодные аномалии в августе. Об этом сообщает "Российская газета".
По словам эксперта, в южной половине страны, которая расположена ниже Казани, Москвы и Нижнего Новгорода, температура может быть ниже нормы на 1°С.
"Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве", — говорится в материале.
Уточняется, что на севере азиатской части страны температура может превысить норму.
Ранее сообщалось, что гроза и ветер идут на Москву.
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