Угроза здоровью: как лето подставит россиян

Синоптики рассказали о погоде в России на ближайшие два месяца. По их словам, в течение этой недели температура в стране будет ниже или около нормы, однако с середины июля придет долгожданное потепление. При этом август будет разительно отличатся от предшествующего месяца и порадует россиян отсутствием холодных дней.

Вторая половина июля порадует жителей России больше, чем первые недели этого летнего месяца — воздух на территории европейской части страны прогреется выше среднемесячных значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, несмотря на прогнозируемые жаркие дни, погода может быть изменчивой во второй декаде месяца в связи с глобальным потеплением.

«Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — пояснил Вильфанд, передает «Российская газета».

Якутии. При этом обещанное синоптиками потепление не приведет к повсеместной засухе, сообщил глава Гидрометцентра. От дефицита дождей пострадают лишь Ямал, север Таймыра, Чукотка и Камчатка. Чрезмерное количество осадков прогнозируется только в Красноярском крае

«Средняя температура июля будет в рамках климатической нормы. А норма, напомню, +23°С…+24°С. Понятно, что она складывается из более прохладных дней, как сейчас, и более жарких», — рассказала сайту kp.ru главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова

В Гидрометцентре в свою очередь отметили, что солнечными днями россияне смогут насладиться и в августе. «С вероятностью 90% август не будет холодным», — подчеркнул Вильфанд. При этом, по данный синоптиков, температура в последнем месяце лета не превысит норму.

Ранее в Гидрометцентре отметили, что июнь 2019 года претендует на звание самого жаркого первого месяца лета в Северном Полушарии. Такое заключение позволил сделать экспресс-анализ, проведенный экспертами. «Сейчас ему составляет конкуренцию июнь 2016 года», — поделился Роман Вильфанд

По словам специалиста, через полтора месяца Институт глобального климата и экологии более подробно изучит этот вопрос и с точностью назовет самый знойный летний месяц Северного Полушария.

Между тем температура в июне 2019 года, зафиксированная в Крыму и на Северном Кавказе, уже официально признана самой высокой за всю историю инструментальных наблюдений.

В этом году в первом месяце лета столбики термометров в этих регионах поднялись до +35°С.

В Москве первый месяц лета также показал себя с лучшей стороны. Средняя температура в столице оказалась на три градуса выше многолетних показателей.

«По интенсивности положительной аномалии температуры июнь занял «почетное» 11 место среди летних месяцев в столице», — уточнили в центре «Фобос». Там добавили, что в дневные часы воздух раскалялся до +30°С, а в отдельные дни превышал и это значение. Теплыми были и ночи — фиксировались значения от +15°С до 18°С.

В настоящее время метеорологическая обстановка в Москве сильно отличается от той, что была месяц назад. Так, 9 июля, воздух прогреется до +21°С — также прогнозируются дождь, гроза и порывистый ветер до 15 м/c.

В связи с этим синоптики ввели до вечера вторника «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение распространяется как на столицу, так и на Подмосковье.

По словам специалистов центра «Фобос», столичный регион на данный момент находится под влиянием циклона.

Синоптики отмечают, что такая погода может отрицательно сказаться на самочувствии москвичей. Особенно внимательными к своему здоровью в эти дни стоит быть людям, страдающим сердечно-сосудистыми, психо-эмоциональными заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что бушующий ветер на прошлой неделе уже привел к человеческим потерям. 4 июля трехлетний ребенок погиб после падения на него дерева во дворе дома в Басманном районе. Мальчик гулял на улице вместе со своей мамой и братом-близнецом. Тогда же в столичном Депздраве сообщали о еще нескольких пострадавших от падений деревьев, дорожных знаков и других шатких конструкций.