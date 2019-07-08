Над севером России «зависла» нетипичная система циклонов, заявил метеоролог

Анатолий Цыганков. Система циклонов, которая обуславливает пасмурную и дождливую погоду на ближайшие десять дней, образовалась над территорией России от Калининграда до Норильска , сообщил РИА Новости заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета

"Нетипично то, что вместо маленького небольшого циклона образовалась серия циклонов от Калининграда до Норильска. Циклон с одним центром находится в Калининграде, второй центр в районе Ярославля, третий центр над Сургутом. Весь наш континент по северу закрыт этим циклоном. Получилась система циклонов. Если посмотреть на температурный режим и на воздушные массы, то циклоны можно рассматривать в совокупности, как одну воздушную массу, на которой три вихря", — пояснил Цыганков.

Метеоролог пояснил, что если бы у циклона был один центр, то он быстро бы прошел, а циклоны в системе не сменяют друг друга.

"Центр, который определял погоду раньше, ушел в район Сургута, на его место пришел другой центр, дальше в районе Калининграда еще один центр. Центр, который над Костромой, сместится в сторону Сыктывкара и дальше уйдет, но на его место придет центр, который под Калининградом. Так до бесконечности, пока этот циклон совсем не уйдет", — сказал эксперт.

Цыганков отметил, что согласно прогнозу до 14 июля изменений в погоде не будет, в воскресенье температура опустится до 18 градусов, а дальше придет следующий центр циклона, который обеспечит заток холода, и еще 2-3 дня будет наблюдаться его влияние, значит, ожидается пасмурная погода.