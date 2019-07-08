Погода во Франции: на востоке Франции выпал град размером с теннисный мяч

В минувшую субботу в 20 департаментах Франции был объявлен предпоследний — оранжевый — уровень погодной опасности. В регионе Овернь-Рона-Альпы было зафиксировано рекордное количество молний.

Всего шестого июля было отмечено 74 тысячи электрических разрядов, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу Keraunos.