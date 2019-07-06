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В военном госпитале в Москве произошло задымление 

News.ru + ещё 4 6 июля 2019
Фото: News.ru
Задымление произошло в подсобном помещении Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко в Москве, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Инцидент случился в 21:20 мск в здании, закрытом на реконструкцию, передаёт «Интерфакс».
Пожарные смогли справиться с ситуацией. В результате ЧП никто не пострадал.
В настоящий момент ведутся работы по установлению причин случившегося.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники экстренных служб Москвы были вызваны к станции метро «Технопарк». Пассажиры сообщили о задымлении. Согласно информации сотрудников, произошло возгорание проводки.
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Погода , Пожары , Интерфакс , Москва
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