В военном госпитале в Москве произошло задымление

Задымление произошло в подсобном помещении Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко в Москве , сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Инцидент случился в 21:20 мск в здании, закрытом на реконструкцию, передаёт «Интерфакс».

Пожарные смогли справиться с ситуацией. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящий момент ведутся работы по установлению причин случившегося.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники экстренных служб Москвы были вызваны к станции метро «Технопарк». Пассажиры сообщили о задымлении. Согласно информации сотрудников, произошло возгорание проводки.