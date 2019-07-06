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На Аляске зафиксировали температурный рекорд 

BFM.RU + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.
Термометры 4 июля показали 32,2 градуса по Цельсию. Прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года.
В городе Кенай (штат Аляска), расположенном на одноименном полуострове на побережье залива Кука, и в населенном пункте Кинг-Салмон данный показатель в четверг составил 31,67 градуса, что также стало рекордом. Метеорологи обусловили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над частью штата.
В заявлении Национальной метеорологической службы США говорится, что жара, близкая к рекордной, сохранится в южных районах Аляски и в выходные.
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Погода , Аляска
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