Погода в России: Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле

Практически на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в пределах нормы погода будет на всей европейской территории страны, на юге Урала и юге Западной Сибири. При этом в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа температура будет выше нормы.

Однако, как ожидается, первая декада июля в центральных регионах России будет неоднородной. С середины этой недели в центр европейской части страны проникнет влажный и умеренно прохладный воздух, в связи с чем температура там понизится до 17-20 градусов.

Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.

Ранее Вильфанд рассказал, когда россиян ожидают самые жаркие дни лета. По словам руководителя Гидрометцентра, самые жаркие дни в средней полосе страны — 31 июля и 1 августа.