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Погода в России: Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Практически на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в пределах нормы погода будет на всей европейской территории страны, на юге Урала и юге Западной Сибири. При этом в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа температура будет выше нормы.
Однако, как ожидается, первая декада июля в центральных регионах России будет неоднородной. С середины этой недели в центр европейской части страны проникнет влажный и умеренно прохладный воздух, в связи с чем температура там понизится до 17-20 градусов.
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Ранее Вильфанд рассказал, когда россиян ожидают самые жаркие дни лета. По словам руководителя Гидрометцентра, самые жаркие дни в средней полосе страны — 31 июля и 1 августа.
"А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа", — сообщил синоптик.
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Погода , "Российская газета"
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