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Погода в Москве стабилизировалась 

Мослента 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 1 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».
Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23..25, по области 20..25 градусов.
«Для большинства жителей столичного региона погода будет индифферентной и не должна оказывать негативного влияния на их самочувствие, ведь температурный, влажностный и кислородный режим ожидается в пределах климатических значений», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, подобный характер погоды будет наблюдаться в течение всей недели.
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