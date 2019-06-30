Погода в Москве: Облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в воскресенье в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градус тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба", — говорится в сообщении.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.