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Погода в Москве: Облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в воскресенье 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в воскресенье в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градус тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба", — говорится в сообщении.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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