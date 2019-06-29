Погода в Москве: Москва установила новый температурный рекорд

В субботу, 29 июня, в Москве зафиксирован температурный рекорд, сообщает сайт «Метеоновости».

На метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись только до 11 градусов Цельсия, что является аномалией холода. Климатическая норма дневной температуры в это время года составляет 22 — 23 градуса.

29 июня реально стал самым холодным днем более, чем за 70 лет. У метеорологов есть база данных только с 1948 года. Сравнимый холод в этот день наблюдался в 1996 году (плюс 12,2 градуса) и в 2003 году (плюс 13 градусов). Столь низкие показатели характерны для конца сентября-начала октября.

В начале предстоящей недели ожидается умеренное потепление, а затем новое понижение температуры с вероятностью частых дождей. Жары и зноя, которые наблюдались в июне, за горизонтом прогнозирования не видно, отмечают синоптики.