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Погода в Москве: Москва установила новый температурный рекорд 

Мослента + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В субботу, 29 июня, в Москве зафиксирован температурный рекорд, сообщает сайт «Метеоновости».
На метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись только до 11 градусов Цельсия, что является аномалией холода. Климатическая норма дневной температуры в это время года составляет 22 — 23 градуса.
29 июня реально стал самым холодным днем более, чем за 70 лет. У метеорологов есть база данных только с 1948 года. Сравнимый холод в этот день наблюдался в 1996 году (плюс 12,2 градуса) и в 2003 году (плюс 13 градусов). Столь низкие показатели характерны для конца сентября-начала октября.
В начале предстоящей недели ожидается умеренное потепление, а затем новое понижение температуры с вероятностью частых дождей. Жары и зноя, которые наблюдались в июне, за горизонтом прогнозирования не видно, отмечают синоптики.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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