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Погода в Москве: Московская погода побила три рекорда 

Рамблер 3 часа назад
Погода в Москве побила сразу три рекорда, рассказал НСН главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погода определяется североатлантическим циклоном, который с невероятно высокой скоростью смещается с запада на юг, вдоль меридиана. Он принес мощное похолодание», — рассказал метеоролог.
По его словам, за последние 70 лет было всего два случая, когда температура 28-29 июня понижалась до 10-15 градусов тепла. Специалист отметил, что в субботу температура в Москве «достигнет холодного дна», будет дуть резкий северный порывистый ветер до 15 м/с.
Второй рекорд связан с количеством осадков, выпавшим за прошедшие три дня. По словам специалиста, «в Подмосковье был тропический потоп — выпало до 56 мл осадков, это полбочки воды на каждый квадратный метр».
Кроме того, наблюдается рекордно низкое давление — 727 мм рт.ст, это «баррическое дно», побит рекорд дня 1957 года. В субботу давление начнет резко повышаться и достигнет 740 мм рт. ст.
Тишковец отметил, что подобная погода более соответствует показателям конца сентября.
«В воскресенье начнется перелом в погоде, солнца будет больше, осадков — меньше. В понедельник приблизимся к температурной норме — до 25⁰С, ожидается в течение всей недели периодическая смена погоды, но уже не такая резкая. Но июльской жары я бы ждать не стал в ближайшей перспективе», — отметил специалист.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , Москва
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