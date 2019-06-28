Погода в Москве: Московская погода побила три рекорда

Погода в Москве побила сразу три рекорда, рассказал НСН главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец

«Погода определяется североатлантическим циклоном, который с невероятно высокой скоростью смещается с запада на юг, вдоль меридиана. Он принес мощное похолодание», — рассказал метеоролог.

По его словам, за последние 70 лет было всего два случая, когда температура 28-29 июня понижалась до 10-15 градусов тепла. Специалист отметил, что в субботу температура в Москве «достигнет холодного дна», будет дуть резкий северный порывистый ветер до 15 м/с.

Второй рекорд связан с количеством осадков, выпавшим за прошедшие три дня. По словам специалиста, «в Подмосковье был тропический потоп — выпало до 56 мл осадков, это полбочки воды на каждый квадратный метр».

Кроме того, наблюдается рекордно низкое давление — 727 мм рт.ст, это «баррическое дно», побит рекорд дня 1957 года. В субботу давление начнет резко повышаться и достигнет 740 мм рт. ст.

Тишковец отметил, что подобная погода более соответствует показателям конца сентября.