Погода в Москве: Москва встала в пробках 

Сильный дождь в Москве привел к 9-балльным пробкам, свидетельствует мониторинг сервиса Яндекс. Пробки.
Телеграм-канал Mash сообщил, что в Воронцовском парке на юго-западе столицы на женщину упало дерево. Пострадавшая госпитализирована с множественными переломами.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях:https://t.co/oGdOLHT9bo pic.twitter.com/VtJq0Qlv1v— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 27 июня 2019 г.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей о сильном ливне, грозе, граде и усилении ветра до 20 м/c. Жителей столицы попросили не парковать машины и не прятаться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями.