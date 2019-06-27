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Погода в Москве: Москва встала в пробках 

Рамблер 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Сильный дождь в Москве привел к 9-балльным пробкам, свидетельствует мониторинг сервиса Яндекс. Пробки.
Телеграм-канал Mash сообщил, что в Воронцовском парке на юго-западе столицы на женщину упало дерево. Пострадавшая госпитализирована с множественными переломами.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей о сильном ливне, грозе, граде и усилении ветра до 20 м/c. Жителей столицы попросили не парковать машины и не прятаться от дождя под деревьями и шаткими конструкциями.
Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Москва
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