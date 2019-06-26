Предсказана гибель тысяч людей от адской жары

Европейские ученые и метеорологи прогнозируют, что от наступления аномальной жары в конце июня 2019 года могут погибнуть тысячи людей. Об этом сообщает The Washington Post.

Мика Рантанен (Mika Rantanen), метеоролог из Финляндии , определил наступающую тепловую волну как беспрецедентную для Франции на основе результатов компьютерного моделирования интенсивности жары. По словам Стефана Рамсторфа (Stefan Rahmstorf), климатолога из Потсдамского университета, высокая температура воздуха является «тихим убийцей». Ученый напоминает, что в 2003 году жара убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето в одной Германии скончалось как минимум тысяча людей.

Самые высокие температуры будут наблюдаться в западной и центральной частях Европы. В некоторых районах Испании и Франции в течение нескольких дней может фиксироваться температура выше 40 градусов Цельсия. Испанский метеоролог Сильвия Лаплана (Silvia Laplana) описала будущую погоду как «грядущий ад». Прогнозируется, что в Мадриде столбик термометров повысится до 40,6 градуса Цельсия.

Метеоролог Жилом Возница (Gillaume Woznica) заявил, что у него нет сомнений, что температура воздуха во Франции установит новый национальный рекорд и установится на отметке 45 градусов Цельсия в следующую пятницу. В 2003 году, когда от жары погибли более 11 тысяч французов, рекорд составил 44,1 градуса Цельсия.

Причиной жары является система из двух областей высокого давления, располагающихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют собой южный циклон, который мог бы охладить воздух. В итоге возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из испанской и африканской пустынь. Результатом станут температурные рекорды и интенсивные грозы.