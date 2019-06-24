«БелМаш» «повысил производительность» купальниками

Белорусский завод «БелМаш» разрешил сотрудницам "работать в купальниках" из-за аномальной жары и снял об этом собственную версию клипа на песню Satisfaction.

«По требованию женской половины коллектива руководство компании обновило правила дресс-кода для данной категории сотрудников на территории предприятия. Теперь тут можно встретить девушек, "тестирующих" продукцию компании — деревообрабатывающие станки, в купальниках», — говорится в сообщении предприятия в Youtube.

Отмечается, что инициативу обсуждали всем коллективом и пришли к выводу, что девушки могут приходить на работу в купальниках или «красивом белье», если температура воздуха превышает 27 градусов.

В результате нововведения производительность труда выросла на 20%, утверждают на заводе.

«Если эксперимент удастся, то мы планируем перевести на такую «униформу» сотрудников мужского пола. Главное — результат и эффективность хозяйственной деятельности», — подчеркнули в «Белмаше».

«Белмаш» производит бытовые и полупрофессиональные многофункциональные деревообрабатывающие станки.