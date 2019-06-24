Во вторник Крым снова будет штормить

Во вторник в Крыму прогнозируются грозовые ливни, град и шквальный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РК.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 25 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

В связи с этим жителей и гостей региона призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. Так, в домах следует закрыть окна и балконы, а на подворьях закрепить слабоукрепленные конструкции. От поездок в МЧС советуют по возможности воздержаться, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.