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Экскременты отравили снег на Эвересте 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает агентство Associated Press, в этом сезоне кишечными инфекциями заразились восемь из десяти шерпов, участвовавших в экспедиции по уборке мусора. Надо полагать, что статистика по прочим группам восходителей сопоставима, хотя и не столь выразительна: все-таки альпинисты находятся в лагере недолго.
При повышении температуры фекальная жижа стекает вниз до базового лагеря (5334 м) и даже ниже. А там находятся люди, использующие снег в качестве источника питьевой воды и часто — без кипячения, поскольку кипятить воду там не на чем.
Лагерь 2, о котором идет речь, находится на высоте 6400 метров. Это один из промежуточных лагерей на пути к вершине. Выше его находятся лагеря 3 и 4. В последнем (8000 метров) наиболее значительным мусором являются брошенные альпинистами палатки. Как правило, восходители не тащат их с собой в «последний бросок», и, уж тем более, не несут вниз, ограничиваясь срезанием маркировок, могущих привести к выявлению владельцев. Между тем выкапывание одной такой палатки из-под сугроба и ее сброс вниз по склону на такой высоте требует усилий целой бригады шерпов в течение целого часа, а перед этим снесенную ветром палатку надо еще найти в снегу.
По оценкам шерпов, многие из которых работают на горе не первый год, на южном склоне в окрестностях 4-го лагеря за последние годы было оставлено 30 палаток и порядка пяти тонн прочего мусора. Спустить его вниз по склону — непростая задача; любая ошибка на таких высотах может быть фатальной.
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Погода , Наука и техника , Экология
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