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Ледники Эльбруса стали таять втрое быстрее 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Объем ледников Эльбруса с 1997 по 2017 год уменьшился на 1,5 куб. км, то есть темпы сокращения массы ледников Эльбруса возросли в три раза по сравнению с 1957-1997 годами. Об этом сообщает пресс-служба Института географии РАН.
"Ледниковая система Эльбруса реагирует на современные климатические изменения. Признаки сокращения ледяного покрова на кавказском вулкане можно заметить даже невооруженным глазом", — отмечает заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов.
Как установили ученые, при относительно малом изменении площади ледников (-11%) их объем уменьшился на 1,5 кубических километра, что составляет 23% от общей величины. Сокращение массы прослеживается на всех ледниках Эльбруса ниже отметки 4,5 тысячи метров (скалы Пастухова).
"Понижение поверхности достигает 80 метров на языках отдельных ледников при среднем значении 12 метров. Небольшие низкорасположенные ледники теряют массу наиболее интенсивно. Ледник Ирикчат потерял за 20 лет 47% объема и может исчезнуть уже в ближайшие десятилетия", — считают исследователи.
При этом Эльбрус является крупнейшим ледниковым кластером. Объем ледников составляет 10% от всего льда на Кавказе (около 5 кубических километров).
"Темпы сокращения массы ледников Эльбруса возросли в три раза по сравнению с предыдущим периодом 1957-1997 годов. Такое усиление деградации ледников происходит из-за повышения летней температуры воздуха (0,5-0,7 градуса за 30 лет), а также за счет увеличения поступающей коротковолновой (солнечной — ред.) радиации", — заключили в институте.
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Погода , Другое , Экология , РАН
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