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В Башкирии объявлено штормовое предупреждение 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на МЧС.
По прогнозу регионального гидрометцентра, с 20:00 24 июня до 20:00 25 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, в дневное время — град.
Ветер 5—10 м/с, во время гроз прогнозируется шквалистое усиление до 18 м/с. На отдельных участках автотрасс ожидается ухудшение видимости до 1-2 км.
14 июня URA.RU сообщало, что на Ямале приостановили движение паромов из-за непогоды.
RT на русском: последние новости
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Погода , Общество , МЧС , Башкортостан
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