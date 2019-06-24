«Жара спадет»: россиян ждет похолодание

По данным заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в центе России , а также на Дальнем Востоке и северо-западе ожидается похолодание и дожди. Об этом сообщает «Российская газета».

Антициклон, ставший виновником жары, постепенно смещается на восток, уступая место прохладному и влажному воздуху Атлантики. В центральных областях уже с понедельника станет прохладнее — температура воздуха опустится до 21-26 градусов. А к середине недели средняя температура упадет до 16-21 градуса, пояснила изданию Пашина.

По ее словам, в течение недели произойдет переход от очень жаркой погоды к прохладной. При этом заведующая лабораторией Гидрометцентра России уточнила, что жара не уйдет из Курской области.

К середине недели на северо-западе температура опустится до 16-21 градуса. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях падение температуры будет сопровождаться ливнями и грозами. В Приморье температура упадет до 20-25 градусов, а на севере Приволжского округа — до 15-20 градусов, пояснила Людмила Паршина

А на юг Урала, по данным синоптиков, придет тепло — воздух прогреется до 29 градусов, а на севере Урала ожидается до 13-18 градусов днем, что выше обычных значении.

На юге России же сохранится жаркая погода. Так, в Астраханской области в начале недели воздух прогреется до +40 градусов Цельсия, рассказала Пашина.

В Москве и Московской области температура превышала климатическую норму на четыре градуса, однако из-за резкого похолодания достигнет сентябрьских значений, рассказал в свою очередь главный специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец

По его словам, которые приводит РИА «Новости», в Центральную Россию придет "ныряющий" североатлантический циклон и «в ночные часы воздух остынет до пяти-десяти градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от 12 до 17 градусов, что соответствует многолетним параметрам сентября».