Спасатели предупредили о непогоде в Краснодаре во вторник, 25 июня. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Объявлено штормовое предупреждение.
Ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Также возможно усиление шквалистого ветра до 20 м/с.
Также стало известно о неблагоприятных метеоусловиях в Оренбургской области. В ближайшие часы местами прогнозируется гроза, не исключён град. Об этом информирует RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Вероятность осадков и усиления ветра сохранится в ночь на 25 июня.
Ранее МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С.