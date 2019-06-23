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Погода в Москве: В Москву придет ультраполярное вторжение 

Мослента + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В конце будущей недели в столичном регионе выпадет до трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«К концу следующей недели в Московском регионе наступит осень и сентябрьский холод», — сказал он, добавив, что регион ожидает мощное ультраполярное вторжение.
В первой половине следующей недели будет сухо и солнечно, температурные показатели понизятся до климатических норм июня. Ночная температура будет около 10-13 градусов тепла, а днем максимальная температура воздуха составит плюс 21-24 градуса.
Ненастная погода придет в столицу 28 июня. Ожидается резкое понижение температурного фона до климатических показателей сентября. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 5-10 градусов. Днем синоптик прогнозирует температуру в районе плюс 12-17 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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