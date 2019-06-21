В субботу жара в Москве может побить столетний рекорд, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В комментарии НСН Вильфанд охарактеризовал погоду в Москве словами «очень жарко».
По его словам, в ночь на субботу в Москве будет 18 градусов тепла, днем — до 33 градусов.
Рекордные значения в день летнего солнцестояния были зафиксированы более 100 лет назад — в 1917 году температура составила 31,8 градуса. По словам Вильфанда, завтра этот рекорд может быть превзойден.
По прогнозам синоптиков, в субботу будет складываться благоприятные условия для развития грозового фронта, однако ливни будут локальными и непродолжительными.
Похолодание в Московском регионе начнется уже в воскресенье.