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Погода в Москве: Синоптики обещают июльский зной в Москве в пятницу 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Температура в Москве и Подмосковье 21 июня достигнет 31 градуса тепла. В регионе сохранится оранжевый уровень опасности погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют в пятницу днем переменную облачность без осадков. Ожидается южный ветер до 9 метров в секунду. Ночью в городе температура опустится до 17-19 градусов, в области будет около 14-19, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
По данным Гидрометцентра, уровень пожароопасности в Шатурском и Павлово-Посадском районах достиг самого высокого V класса.
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