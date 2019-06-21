Погода в Москве: Синоптики обещают июльский зной в Москве в пятницу

Температура в Москве и Подмосковье 21 июня достигнет 31 градуса тепла. В регионе сохранится оранжевый уровень опасности погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют в пятницу днем переменную облачность без осадков. Ожидается южный ветер до 9 метров в секунду. Ночью в городе температура опустится до 17-19 градусов, в области будет около 14-19, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, уровень пожароопасности в Шатурском и Павлово-Посадском районах достиг самого высокого V класса.