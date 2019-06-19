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Погода в Москве: Москвичей предупредили об опасной погоде 

Москва24 54 минуты назад
Фото: depositphotos/duha127
Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве. МЧС запретил разводить костры из-за риска возникновения пожаров.
В среду, 19 июня, воздух прогреется до +26… +28 градусов, по области — +26… +28 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба.
Эксперты "Роскачества" рекомендовали утолять жажду в жару водой. Однако они рекомендуют не злоупотреблять лечебно-столовой водой, и пить ее в дозированных объемах несколько раз в день до еды.
Употребление прохладительных алкогольных коктейлей в жару нежелательно, поскольку приводит к нарушению терморегуляции организма. Также алкоголь в жару значительно повышает риск теплового удара.
Медики предупредили, что использование кондиционеров не всегда безопасно. Дело в том, что попадая с уличной жары в прохладное пространство с кондиционером, люди испытывают резкий перепад температур. Это может привести к сосудистому спазму и обострению хронических респираторных заболеваний.
Из-за жары участились случаи нападения на людей ядовитых пауков. Уже зафиксированы два случая укусов. Речь идет о каракуртах, это представители рода черных вдов. Они распространены в Средней Азии.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Москва
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