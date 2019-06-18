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Москва раскалится к выходным 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
К концу недели столбики термометров столичном регионе поднимутся до плюс 31 градуса. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
«Совершенно постоянный режим погоды до конца всей недели: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь», — указал он.
Ранее, говоря о характере погоды, специалист выразил опасения насчет затянувшейся засухи, из-за которой увеличиваются критерии пожарной опасности. Вильфанд уточнил, что при норме в 75 в регионе за июнь выпало всего 10 миллиметров осадков.
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