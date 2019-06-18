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Погода в Подмосковье: Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Московской области в ближайшие часы и до вечера вторника ожидаются кратковременные дожди, грозы и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Из-за прогнозируемой непогоды водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию перед впереди идущим транспортом. Также автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями и рекламными щитами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кроме того, в Москве и Подмосковье на среду, 19 июня, продлили повышенный уровень опасности из-за риска возникновения пожаров.
Данное предупреждение начало действовать во вторник, 18 июня. Как поясняют синоптики, это связано с грозами и высоким риском возникновения пожаров, пояснили синоптики. По словам специалистов, в течение дня 18 июня возможны дожди, а в отдельных районах столицы прогремят грозы. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
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Погода , Общество , МЧС , Минтранс РФ , АГН "Москва" , Московская область
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