Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве на среду продлили «оранжевый» уровень погодной опасности 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на среду, 19 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза, размещенного на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Днем в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столичном регионе поднимется до 30 градусов тепла.
Последние новости
Cтало известно, как чувствует себя Алибасов после выписки В Москве госпитализирован актер Александр Калягин Эксперт рассказал, какие лекарства ни от чего не лечат
Погода , Катастрофы , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили Зеленскому219
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе6
Пока вы спали: Зеленский отвернулся от России289
На Украине обвинили новую страну в предательстве205
Пугачева публично обратилась к Галкину
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
04:01
Сестра Алибасова сделала скандальное заявление
Шоу-бизнес
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение