Погода в Москве: В Москве на среду продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве Подмосковье на среду, 19 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогноза, размещенного на сайте Гидрометцентра. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении. Днем в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столичном регионе поднимется до 30 градусов тепла.