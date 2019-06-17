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Москвичам напророчили второе пришествие жары 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие дни в столичный регион вернется жаркая погода. Такой прогноз озвучили специалисты Gismeteo.
«Над Центральной Европой набирает силу антициклон. Распространяясь на восток, он будет усиливаться и расширяться по площади. Как следствие — жара опять начнет нарастать», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, ночная температура постепенно повысится от 13 до 20 градусов, а дневная — с 25 до 32 градусов. К концу недели установится жаркая сухая погода, атмосферное давление будет повышенным.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в городе начнет расти со вторника, 18 июня. К четвергу столбики термометров установятся на отметке в плюс 30 градусов. Как отметил метеоролог, подобная температура превысит климатическую норму для июня на 5-8 градусов.
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